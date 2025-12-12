ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Скандал с питанием школьников в Николаеве: открыли производство и начали проверки

Пятница 12 декабря 2025 22:44
Скандал с питанием школьников в Николаеве: открыли производство и начали проверки Фото: Питание в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Николаеве открыли уголовные производства из-за возможных нарушений при организации питания учащихся в учреждениях общего среднего образования. Следствие проверяет качество продуктов, условия их хранения и возможное нецелевое использование бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Первые сведения внесли в Единый реестр 8 декабря после публикаций в СМИ - по ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах или в условиях военного положения).

На следующий день, по заявлению главы Николаевской ОГА, открыли еще одно производство - по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм, которые могут привести к инфекционным заболеваниям или массовым отравлениям).

Оба дела объединили в одно расследование.

По согласованию прокуроров суд дал разрешение на обыски для установления качества продуктов и условий их хранения, соблюдения технологии приготовления пищи, законности использования средств, выделенных на питание детей.

Обыски проходят в Управлении образования Николаевского городского совета, коммунальном предприятии, обеспечивающем питание школьников, а также у субъекта хозяйствования - поставщика кейтеринговых услуг.

Следователи изымают документацию по закупкам и поставке продуктов, а также образцы блюд для дальнейшей экспертизы.

Что известно о скандале в Николаеве

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Николаеве вспыхнул скандал из-за школьного питания после того, как родители обнародовали видео, где работники частной компании готовят еду для детей прямо под дождем на улице. Подрядчик "ПРОССЕККО 8", который выиграл тендер на 14,28 млн гривен и должен был обеспечить питание в 27 школах, уже в первый день сорвал поставки завтраков в часть заведений.

В мэрии заявили, что проблема возникла из-за недостатка персонала и пообещали оплатить только фактически оказанные услуги. Городской голова Александр Сенкевич назвал ситуацию недопустимой, а Госпотребслужба и контролирующие органы проводят проверки.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что обратился в Нацполицию и "будет уголовное дело".

