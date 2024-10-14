Скандал в чемпионате Украины: футболисты сорвали матч из-за долгов

ФСК "Мариуполь" в полном составе отказался выходить на встречу Первой лиги против клуба ЮКСА. Запланированный на 14 октября поединок не состоялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги .

Игроки азовского клуба прибыли на матч, который должен был пройти в Киеве на НТК им. Банникова, но на поле не вышли. Они устроили акцию протеста из-за того, что уже три месяца не получают зарплату. Было условие, что перед матчем с ЮКСА им выплатят часть долга, но этого не произошло.

Президентом ФСК "Мариуполь" является Александр Ярошенко. Главным спонсором выступала криптобиржа Kyrrex. Но она недавно объявила о прекращении сотрудничества. В меди также были слухи, что новым владельцем клуба может стать известный в прошлом футболист "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий.

ФСК "Мариуполь" после 10 туров идет в турнирной таблице группы Б Первой лиги на шестой строчке, набрав 12 очков. Согласно регламенту, если команда дважды за сезон не выйдет на поле, ее снимут с соревнований.

Несмотря на то, что матч не состоялся, его YouTube-трансляция пошла по графику. Комментатор честно выполнял свою работу, рассказывая в прямом эфире о разминке и двусторонней игре команды ЮКСА.

ФСК "Мариуполь": что известно

Клуб не имеет отношения к "Мариуполю", который участвовал в УПЛ до начала полномасштабного вторжения. Он был основан в Мариуполе в 2007 году под названием "Лидер".

В 2017 году сменил название на "Яруд" и заявился для участия в чемпионате Украины среди любителей. В 2020 клуб получил профессиональный статус и аттестат на участие во Второй лиге чемпионата Украины.

С июля 2022 г. выступает в Первой лиге под названием ФСК "Мариуполь". Домашние матчи проводит на стадионе "Колос" в Борисполе.