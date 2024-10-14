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Скандал у чемпіонаті України: футболісти зірвали матч через борги

Київ, Понеділок 14 жовтня 2024 17:20
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Скандал у чемпіонаті України: футболісти зірвали матч через борги Фото: ФСК "Маріуполь" (fscmariupol.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

ФСК "Маріуполь" у повному складі відмовився виходити на зустріч Першої ліги проти клубу ЮКСА. Запланований на 14 жовтня поєдинок не відбувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.

Гравці азовського клубу прибули на матч, що мав відбутися у Києві на НТК ім. Баннікова, але на поле не вийшли. Вони влаштували акцію протесту через те, що вже три місяці не отримують зарплату. Була умова, що перед матчем з ЮКСА їм виплатять частину боргу, але цього не сталося.

Президентом ФСК "Маріуполь" є Олександр Ярошенко. Головним спонсором виступала криптобіржа Kyrrex. Але вона нещодавно оголосила про припинення співпраці. У медіа також були чутки, що новим власником клубу може стати відомий у минулому футболіст "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький.

ФСК "Маріуполь" після 10-ти турів йде у турнірній таблиці групи Б Першої ліги на шостій сходинці, набравши 12 очок. Згідно з регламентом, якщо команда двічі за сезон не вийде на поле, її знімуть зі змагань.

Незважаючи на те, що матч не відбувся, його YouTube-трансляція пішла за графіком. Коментатор чесно виконував свою роботу, розповідаючи у прямому ефірі про розминку та двосторонню гру команди ЮКСА.

ФСК "Маріуполь": що відомо

Клуб, що не має стосунку до "Маріуполя", який брав участь в УПЛ до початку повномасштабного вторгнення. Він був заснований у Маріуполі в 2007 році під назвою "Лідер".

У 2017 році змінив назву на "Яруд" та заявилася для участі у чемпіонаті України серед аматорів. У 2020 році клуб отримав професіональний статус та атестат на участь у Другій лізі чемпіонату України.

З липня 2022 року виступає у Першій лізі під назвою ФСК "Маріуполь". Домашні матчі проводить на стадіоні "Колос" у Борисполі.

Раніше стало відомо, що Лунін і ще один травмований легіонер збірної України близькі до повернення на поле.

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