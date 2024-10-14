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Лунин и еще один травмированный легионер сборной Украины близки к возвращению на поле

Понедельник 14 октября 2024 15:51
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Лунин и еще один травмированный легионер сборной Украины близки к возвращению на поле Фото: Андрей Лунин на тренировке "Реала" (instagram.com/lunin_andrey)
Автор: Андрей Костенко

Украинские футболисты Андрей Лунин и Виталий Миколенко, пропустившие октябрьские матчи "сине-желтых" в Лиге наций, могут сыграть за свои клубы уже в ближайшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo и GoodisonNews.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин уже проводит тренировки в клубе, хотя и имеет небольшое повреждение. Украинец работает над тем, чтобы успеть восстановиться к следующему матчу Ла Лиги с "Сельтой" (19 октября). Впрочем, его участие в поединке маловероятно потому, что конкурент Лунина – Тибо Куртуа – полностью восстановился после своей травмы и готов играть.

Именно из-за повреждения бельгийца голкипер сборной Украины получил неожиданную возможность сыграть за "сливочных" в этом сезоне. Он провел за клуб два официальных матча, в которых пропустил один гол.

В то же время, Лунин не поехал на октябрьские поединки сборной Украины в Лиге наций из-за вирусной инфекции. Медицинская служба мадридского клуба информировала украинских коллег, что у вратаря держалась температура 39,5 градусов, была тошнота и сохранялось недомогание.

19 октября в поединке АПЛ против "Ипсвича" может выйти в составе "Эвертона" и Виталий Миколенко .

По информации британского спортивного врача Раджпала Брара, у украинца произошло повреждение первой степени. "Это небольшой ушиб, который мог привести к растяжению, но такая травма не считается особо серьезной", - рассказал медик местным СМИ, добавив, что "безусловно ждет возвращения Миколенко сразу после паузы на матчи сборных".

Защитник в последних числах сентября получил травму икроножной мышцы в матче чемпионата Англии с "Кристалл Пелас". Поэтому он не смог прибыть в расположение "сине-желтых".

Эпидемия травм в сборной Украины

Из-за различных травм и повреждений тренер сборной Украины Сергей Ребров не смог привлечь к матчам команды в Лиге наций против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября) шестерых игроков, на которых рассчитывал. Их имена были внесены в первый вариант заявки.

Выбыли Андрей Лунин (вирусная инфекция), Виталий Миколенко (растяжение икроножной мышцы), Владимир Бражко (трещина ребер), Александр Пихаленок (повреждение камбаловидной мышцы), Андрей Ярмоленко (рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра) и Виктор Цыганков (повреждение двухглавой мышцы бедра). Кроме того, еще до объявления состава было известно о травмах Александра Зинченко и Руслана Малиновского .

Тарас Степаненко прибыл в национальную команду, где тренировался по индивидуальному графику – против Грузии не играл. Дмитрий Ризнык получил повреждение в лагере сборной и досрочно покинул расположение команды.

Ранее Ребров перед игрой с Чехией оставил вне заявки представителей "Шахтера" и "Динамо".

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Реал Сергей Ребров Андрей Лунин Футбол
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