Скандал в 211-й бригаде: подозрение получил командир одной из воинских частей

По информации источников РБК-Украина, это - командир воинской части А7147 полковник Побережнюк Олег Владимирович.

Подозреваемый привлек 4-х военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области, однако военные находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.

"Общая сумма ущерба государству составляет почти миллион гривен. Фигуранту объявили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением - ему грозит до 6 лет заключения", - заявили в полиции.

Кроме того, ГБР проводит расследование по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

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