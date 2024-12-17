Скандал у 211-й бригаді: підозру отримав командир однієї із військових частин

Слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у зловживанні службовим становищем. Мова йде про 211-ту понтонно-мостову бригаду Сил підтримки ЗСУ, навколо якої розгорівся скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
За інформацією джерел РБК-Україна, це - командир військової частини А7147 полковник Побережнюк Олег Володимирович.
Підозрюваний залучив 4-х військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області, проте військові перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.
"Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень. Фігуранту оголосили про підозру за фактом зловживання службовим становищем - йому загрожує до 6 років ув’язнення", - заявили в поліції.
Крім того, ДБР проводить розслідування щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.
Крім того, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Нагадаємо, що вчора, 16 грудня, журналісти УП опублікували розслідування, у якому розповіли про корупцію, побори та знущання з військових у 211 понтонно-мостовій бригаді, що дислокується в Тернопільській області.
За інформацією видання, керівництво бригади било бійців та вимагало гроші, погрожуючи кинути "на м’ясо". Один із військовослужбовців, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.
Журналісти повідомили напередодні, що командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, а його похресник був командиром одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Його звинувачують у знущанні з бійців бригади та вимаганні у них грошей.
На матеріал вчора відреагували в Генштабі ЗСУ. Там заявили, що до 211-ї бригади направлять комісію Військової служби правопорядку, щоб перевірити можливі факти знущання з бійців.
Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Головна інспекція Міноборони перевірить дані факти та анонсував створення посади військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.
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