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Скалецька спростувала фейки про те, що виїжджала із Нових Санжар

Новини » Політика     22.02.2020 - 14:35
Скалецька спростувала фейки про те, що виїжджала із Нових Санжар
Фото: Зоряна Скалецька (facebook.com)

Міністр закликала не розповсюджувати фейки та не сіяти паніку

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито покидала територію санаторію "Нові Санжари". Про це вона заявила на своїй сторінці в Facebook, опублікував відео з місця обсервації.

За її словами, вона перебуває там з обіду п'ятниці, нікуди не виходячи.

"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари", - зазначила міністр охорони здоров'я.

Скалецька пояснила, що прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня вона провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій.

"Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма", - повідомила міністр.

Міністр закликала не розповсюджувати фейки та не сіяти паніку, адже "інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна".

Як писало РБК-Україна, у четвер, 20 лютого, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що пройде 14-денну обсервацію разомз усіма громадянами, які були евакуйовані з китайського міста Уханю.

Станом на 22 лютого у жодного евакуйованого з Уханя, які перебувають в Нових Санжарах, не виявлено ознак зараження коронавірусом COVID-2019.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивирусЗоряна СкалецькаНовые Санжары
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