Скалецька назвала найстрашнішим вірусом "паніку"

Фото: Зоряна Скалецька (moz.gov.ua)

За словами міністра, евакуація українських громадян з Китаю відбуватиметься з дотриманням всіх норм ВООЗ

Евакуація українських громадян з Китаю відбуватиметься з дотриманням всіх норм Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а після прибуття в Україну всі евакуйовані люди та члени команди пройдуть обов’язкову 14-денну обсервацію. Про це в офіційному відеозверненні заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає РБК-Україна.

"На позачерговому засіданні уряду ми виділили гроші на заходи обсервації людей з Китаю. Евакуацію будемо здійснювати з урахуванням усіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я за алгоритмами, які застосовуються в усьому світі", - повідомила Скалецька.

Згідно затвердженого плану дій, літак вилетить з Києва у вівторок, 18 лютого. Очільниця МОЗ підкреслила, що на борт літака в Ухані зможуть піднятися лише ті люди, які не матимуть симптомів гострої респіраторної інфекції. Всіх їх безпосередньо перед вильотом додатково перевірять китайські лікарі.

"Уряд забезпечить людей засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Всі члени команди пройшли відповідне навчання від Центру громадського здоров’я. Після приземлення будуть здійснені всі заходи безпеки. Літак направлять на санітарну стоянку. Всі необхідні митні процедури здійснюватимуться в костюмах біозахисту. До міста обсервації пасажири та члени команди з охороною прибудуть окремими транспортними засобами", - розповіла Скалецька.

Обов’язкову двотижневу обсервацію пройдуть не лише евакуйовані з Китаю громадяни, а й уся команда, яка проводитиме евакуацію.

Скалецька також нагадала, що станом на 17 лютого в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на новий коронавірус.

"Найстрашніший вірус у світі – це паніка. Тому закликаю не вірити у чутки та фейки. Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах – сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України", - додала міністр охорони здоров’я.

Як писало РБК-Україна, працівники Національної гвардії та Національної поліції будуть цілодобово охороняти місце карантину українців, евакуйованих з Китаю.