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У Скадовську російські окупанти увірвалися до міськради та винесли комп'ютери

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Скадовськ, Середа 09 березня 2022 14:08
У Скадовську російські окупанти увірвалися до міськради та винесли комп'ютери Фото: російські військові у Скадовську (facebook.com/irina.bulgak)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові 9 березня зайшли до міста Скадовськ Херсонської області. Загарбники увірвалися до міської ради, вчинили погром та забрали всі комп'ютери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Мер міста Олександр Яковлєв заявив, що російські солдати зранку зайшли до будівлі міськради. Вони відчинили всі кабінети і перевірили сейфи, а потім винесли всі системні блоки.

Загарбники закликали місцеву владу не проводити політичні мітинги. Мер додав, що окупанти можуть заблокувати постачання у Скадовськ харчів та медикаментів.

Нагадаємо, що Росія ввела на територію Херсонської області Росгвардію. Ворожі війська затримали вже понад 400 українців.

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