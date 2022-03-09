В Скадовске российские оккупанты ворвались в горсовет и вынесли компьютеры
Российские военные 9 марта зашли в город Скадовск Херсонской области. Захватчики ворвались в городской совет, совершили погром и забрали все компьютеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Мэр города Александр Яковлев заявил, что российские солдаты утром зашли в здание горсовета. Они открыли все кабинеты и проверили сейфы, а потом вынесли все системные блоки.
Захватчики призвали местные власти не проводить политические митинги. Мэр добавил, что оккупанты могут заблокировать поставки в Скадовск продовольствия и медикаментов.
Напомним, что Россия ввела на территорию Херсонской области Росгвардию. Вражеские войска задержали уже более 400 украинцев.
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