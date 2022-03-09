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Окупанти ввели Росгвардію до Херсонської області. Незаконно затримані 400 українців

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Середа 09 березня 2022 13:49
Окупанти ввели Росгвардію до Херсонської області. Незаконно затримані 400 українців Фото: Бійці Росгвардії (rbc.ru)
Автор: Антон Федорців

Російські окупанти намагаються встановити поліцейський режим у Херсонській області, зіткнувшись із громадянським опором агресії від мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль Генштабу ЗСУ у Facebook.

Війська РФ залучили до операції на Херсонщині підрозділи Росгвардії. Почалися масові затримання незгодних українців.

"У зв'язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", – йдеться у заяві Генштабу.

Нагадаємо, що Генштаб також застеріг від можливих диверсій у західних областях України.

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