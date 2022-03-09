Окупанти ввели Росгвардію до Херсонської області. Незаконно затримані 400 українців
Російські окупанти намагаються встановити поліцейський режим у Херсонській області, зіткнувшись із громадянським опором агресії від мешканців регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль Генштабу ЗСУ у Facebook.
Війська РФ залучили до операції на Херсонщині підрозділи Росгвардії. Почалися масові затримання незгодних українців.
"У зв'язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", – йдеться у заяві Генштабу.
Нагадаємо, що Генштаб також застеріг від можливих диверсій у західних областях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.