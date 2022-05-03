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У Скадовську знову з'явився мобільний зв'язок

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Скадовськ, Вівторок 03 травня 2022 08:42
У Скадовську знову з'явився мобільний зв'язок Фото: мер Скадовська Олександр Яковлєв (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Ілона Свиридова

На тлі масового відключення зв'язку в Херсонській області сьогодні, 3 травня, мобільна мережа з'явилася в Скадовську. З доступом до інтернету як і раніше проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Яковлєва.

"У Скадовську з'явився мобільний зв'язок. Поки що без інтернету", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти відключили український зв'язок у Херсонській та частині Запорізької областей. Це сталося в результаті обриву волоконно-оптичних магістральних ліній і знеструмлення вишок стільникового зв'язку.

За даними Reuters, Росія вже перенаправила трафік в окупованих районах через свою інфраструктуру зв'язку.

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Інтернет Херсонская область
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