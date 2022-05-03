В Скадовске снова появилась мобильная связь

На фоне массового отключения связи в Херсонской области сегодня, 3 мая, мобильная сеть появилась в Скадовске. С доступом к интернету по-прежнему проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Александра Яковлева.

"В Скадовске появилась мобильная связь. Пока что без интернета", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты отключили украинскую связь в Херсонской и части Запорожской областей. Это произошло в результате обрыва волоконно-оптических магистральных линий и обесточивания вышек сотовой связи.

По данным Reuters, Россия уже перенаправила трафик в оккупированных районах через свою инфраструктуру связи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.