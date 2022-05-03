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Названа причина масового відключення інтернету в Херсонській області, - Reuters

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Херсон, Вівторок 03 травня 2022 03:40
Названа причина масового відключення інтернету в Херсонській області, - Reuters Херсонська ОДА (Фото: glavred.info)
Автор: Константин Широкун

У період масового відключення інтернету на окупованій частині Херсонської області Росія перенаправила інтернет-трафік з української на російську інфраструктуру зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей крок спрямований на посилення контролю Москви над регіоном. Лондонська компанія NetBlocks заявила, що відстежила майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу, яке торкнулося різних українських провайдерів. З'єднання було відновлено через кілька годин, але різні метрики показували, що трафік тепер йде через Росію.

"Підключення до мережі було направлено через російський Інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру, і, отже, тепер, ймовірно, підлягає російському інтернет-регулюванню, спостереженню і цензурі", — відзначають фахівці NetBlocks.

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