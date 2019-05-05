СК Росії повідомив про 13 загиблих під час пожежі літака в Шереметьєво

Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

У результаті пожежі лайнер Sukhoi Superjet 100 повністю вигорів

У Росії в результаті загоряння лайнера Sukhoi Superjet 100 під час жорсткої посадки в аеропорту Шереметьєво (Москва) загинули 13 осіб, у тому числі двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Слідчого комітету РФ.

Загалом на борту літака перебувало 78 осіб - 73 пасажири і п'ять членів екіпажу, частині пасажирів вдалося евакуюватися на аварійних трапах.

"За рішенням голови СК Росії подальше розслідування кримінальної справи про аварійну посадку пасажирського літака в столичному аеропорту Шереметьєво взято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації", - йдеться в повідомленні СК Росії.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Як повідомляють російські ЗМІ, під час пожежі літак повністю згорів.

Аеропорт Шереметьєво перейшов на обмежений режим роботи, закрита одна смуга. Частина рейсів перенаправлена в аеропорт Домодєдово.

Нагадаємо, в неділю, 5 травня, незабаром після вильоту лайнера авіакомпанії "Аерофлот" рейсом з Москви в Мурманськ екіпаж повідомив про технічні неполадки і попрямував в Шереметьєво на екстрену посадку. Під час посадки у літака загорілися двигуни і підломились стійки шасі.