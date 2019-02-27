СК РФ відкрив кримінальну справу на українських правоохоронців

У РФ заявляють, що українські правоохоронці "незаконно повідомили про підозру" російським військовим в агресії в Керченській протоці

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации открыто уголовное дело в отношении старшего следователя Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу СК РФ.

В РФ сообщают, что против украинских правоохранителей открыли дело по факту "привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)". Отметим, что речь идет о российских военных, которые в прошлом году захватили украинские корабли и экипаж в Керченском проливе. После этого военная прокуратура Украины сообщила о подозрении в атаке на украинские корабли семи военнослужащим Российской Федерации. В РФ заявляют о своей невиновности.

"Обвинения российских военных были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Мрочко, после чего направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения военной службы гражданами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ напала на Украину в Керченском проливе в мае 2018 года. Тогда она захватила три украинских корабля и 24 украинских моряков, которые потом признали себя военнопленными.

После этого "Большая семерка" осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и возвратить корабли. Также НАТО призвало Россию немедленно освободить украинских моряков.