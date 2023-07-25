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СК "Днепр-1" – "Панатинаикос": где смотреть и прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: "Спортклубовцы" перед стартом в Лиге чемпионов (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

В первом поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2023/24 "Днепр-1" примет афинский "Панатинаикос".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Днепр-1" – "Панатинаикос" состоится 25 июля в словацком Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Где смотреть матч "Днепр-1" – "Панатинаикос"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Дебютный матч "спортклубовцев" в Лиге чемпионов покажут на телеканале УНИАН. Комментатором поединка стал Игорь Цыганык. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub, где матч будет комментировать Владимир Зверев. До и после встречи в эфире будут аналитические студии.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – "Панатинаикос"

Специалисты конторы Favbet определили афинян фаворитом поединка. На их победу принимают ставки с коэффициентом 2,19. В свою очередь шансы днепровцев почти вдвое ниже – кэф 3,95. Даже итоговая ничья более вероятна с баллом 3,40.

Любители острых ощущений могут заложиться на четкий счет. К примеру, минимальная победа "Днепра-1" предлагается с солидным коэффициентом 8,60. Персональные фанаты Максима Третьякова рассмотрят вариант с голом новичка "спортклубовцев" с кэфом 5,30.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – "Панатинаикос"

"Днепр-1": Волынец – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Бланко, Третьяков – Довбик

"Панатинаикос": Бриньоли – Ваяндидис, Едвай, Магнуссон, Хуанкар – Чокай, Вильена – Мансини, Бернард, Кляйнхайслер – Шпорар

Победитель противостояния вице-чемпионов Украины и Греции выйдет в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов. Там своего соперника ждет марсельский "Олимпик". Последним же этапом перед групповым этапом главного еврокубка будет плей-офф квалификации.

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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