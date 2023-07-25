СК "Дніпро-1" – "Панатінаїкос": де дивитися і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч "Дніпро-1" – "Панатінаїкос" відбудеться 25 липня у словацькому Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Де дивитися матч "Дніпро-1" – "Панатінаїкос"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч "спортклубівців" у Лізі чемпіонів покажуть на телеканалі УНІАН. Коментатором поєдинку став Ігор Циганик. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub, де матч коментуватиме Володимир Звєров. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Панатінаїкос"

Фахівці контори Favbet визначили афінян фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,19. Натомість шанси дніпровців майже вдвічі нижчі – кеф 3,95. Навіть підсумкова нічия вірогідніша з балом 3,40.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на точний рахунок. Наприклад, мінімальна перемога "Дніпра-1" пропонується зі солідним коефіцієнтом 8,60. Персональні фанати Максима Третьякова розглянуть варіант із голом новачка "спортклубівців" із кефом 5,30.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – "Панатінаїкос"

"Дніпро-1": Волинець – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Бланко, Третьяков – Довбик

"Панатінаїкос": Бріньйолі – Ваяннідіс, Єдвай, Магнуссон, Хуанкар – Чокай, Вільєна – Мансіні, Бернард, Кляйнгайслер – Шпорар

Переможець протистояння віце-чемпіонів України та Греції вийде в наступну стадію кваліфікації Ліги чемпіонів. Там свого суперника чекатиме марсельський "Олімпік". Останнім же етапом перед груповим етапом головного єврокубка буде плей-офф кваліфікації.