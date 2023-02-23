СК "Днепр-1" – АЕК Ларнака: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака состоится в словацком Кошице 23 февраля. Начало поединка на стадионе Kosicka arena в 19:45 по киевскому времени. Первый матч завершился минимальной победой киприотов, а победитель противостояния попадет в 1/8 финала Лиги конференций.

Где смотреть матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака

Специалисты конторы Favbet определили "спортклубовцев" фаворитом поединка. На их победу принимают ставки со скромным коэффициентом 2,17. Вероятность успеха "желто-зеленых" оценили баллом 3,60. Даже ничья – более вероятный результат с кэфом 3,35.

Обратная ситуация, когда речь идет о выходе в 1/8 финала турнира. На выполнение миссии командой Александра Кучера принимают ставки с коэффициентом 3,10. Тем временем на АЕК выставили скромный кэф 1,40. Завершение поединка в серии пенальти увеличит выигрыш в 5,5 раза.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака

"Днепр-1": Валеф – Айнер, Сваток, Сарапий, Амаш – Бабенко, Рубчинский – Назаренко, Пихаленок, Пеглоу – Гуцуляк

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия – Понс, Густаво – Фараж, Тричковски, Яколич – Лопеш

Главный бомбардир "Днепра-1" Довбик получил повреждение перед важным матчем. Участие украинца в поединке под большим вопросом. Скорее всего, на острие атаки сыграет вингер Гуцуляк.