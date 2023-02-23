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Лидер "Днепра-1" под вопросом на ответный матч Лиги конференций

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Кошице, Четверг 23 февраля 2023 10:23
Лидер "Днепра-1" под вопросом на ответный матч Лиги конференций Фото: Артем Довбик несвоевременно получил повреждение (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

На второй поединок плей-офф Лиги конференций 2022/23 против АЕКа из Ларнаки "Днепр-1", вероятнее всего, выйдет без главного бомбардира команды – Артема Довбика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коментаторська".

25-летний форвард получил повреждение перед матчем третьего по рангу еврокубка. Вероятность появления украинца на поле крайне низкая.

Довбик – первый голеадор "Днепра-1" в нынешнем сезоне. Нападающий провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. В частности, в Лиге конференций он оформил 5 голов в семи поединках. Кроме того, Довбик в еврокубках дважды ассистировал партнерам по команде.

Других чистых форвардов в заявке "Днепра-1" нет. Тренерский штаб "спортклубовцев" во главе с Александром Кучером, очевидно, поставит в центр атаки одного из вингеров – Назаренко, Пеглоу либо Гуцуляка. Последний оформил 4 мяча и 4 ассиста в сезоне 2022/23.

Матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака состоится в словацком Кошице 23 февраля. Старт поединка запланирован на 19:45. Первая встреча команд завершилась минимальной победой киприотов с голом Гарсии.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Ренна" и "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы.

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