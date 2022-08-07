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СК "Дніпро-1" обрав домашній стадіон на плей-офф кваліфікації Ліги Європи

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Словаччина, Неділя 07 серпня 2022 14:35
СК "Дніпро-1" обрав домашній стадіон на плей-офф кваліфікації Ліги Європи Фото: "Спортклубівці" на тренувальному зборі (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Керівництво СК "Дніпро-1" визначилося з тимчасовою домівкою команди в другому за престижністю європейському кубку. Підопічні Олександра Кучера зіграють у Словаччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Домашній матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи "спортклубівці" зіграють у Кошице. Поєдинок запланований на 18 серпня.

Домашньою ареною "Дніпра-1" стала Kosicka futbalova arena. Стадіон відкрили в 2022 році з місткістю 5836 глядачів. Арена належить міській громаді, а її господарем став місцевий "Кошице" з Другої ліги.

У плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Дніпро-1" зустрінеться з переможцем пари АЕКа з Ларнаки та белградським "Партизаном". Перший матч між ними завершився перемогою кіпріотів (2:1).

Цього тижня "спортклубівці" оформили перехід Бланко в статусі вільного агента. Аргентинець із досвідом виступів у складі національної команди перебував на перегляді в команді після завершення контракту з "Індепендьєнте".

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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