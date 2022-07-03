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СК "Дніпро-1" зібрався переманити менеджмент "Металіста", – джерело

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Дніпро, Неділя 03 липня 2022 18:38
СК "Дніпро-1" зібрався переманити менеджмент "Металіста", – джерело Фото: Головний тренер "Металіста" Олександр Кучер (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорців

Керівництво СК "Дніпро-1" несподівано запропонувало співпрацю двом ключовим постаттям харківського "Металіста" – головному тренеру Олександру Кучеру та віце-президенту Євгену Краснікову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Тренер і функціонер можуть разом змінити Харків на Дніпро. "Спортклубівці" запропонували їм посади керманича команди та спортивного директора.

"У нас відбулася попередня розмова. Але рішення буде прийнято протягом дня-двох після консультацій із президентом клубу Олександром Ярославським та вболівальниками. Якщо ми з Олександром Кучером увійдемо до СК "Дніпро-1", то почнемо працювати, засукавши рукави – інакше не вміємо", – заявив Красніков.

Він також додав, що переїзд до Дніпра можливий за умови взаємовигідної комбінації для принципових суперників. Зокрема, "Дніпро-1" може орендувати провідних виконавців "Металіста". Це поповнить бюджет харків'ян для стабільного фінансування в сезоні 2022/23.

Відзначимо, що Олександ Кучер розпочав тренерську кар'єру в 2020 році з "Металіста". На чолі харків'ян він тріумфував у Другій лізі, а потім став переможцем і Першої ліги.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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