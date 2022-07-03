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СК "Днепр-1" собрался переманить менеджмент "Металлиста", – источник

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 03 июля 2022 18:38
СК "Днепр-1" собрался переманить менеджмент "Металлиста", – источник Фото: Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство СК "Днепр-1" неожиданно предложило сотрудничество двум ключевым фигурам харьковского "Металлиста" – главному тренеру Александру Кучеру и вице-президенту Евгению Красникову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Тренер и функционер могут вместе сменить Харьков на Днепр. "Спортклубовцы" предложили им должности наставника команды и спортивного директора.

"У нас состоялся предварительный разговор. Но решение будет принято в течение дня-двух после консультаций с президентом клуба Александром Ярославским и болельщиками. Если мы с Александром Кучером войдем в СК "Днепр-1", то начнем работать, засучив рукава – иначе не умеем", – заявил Красников.

Он также добавил, что переезд в Днепр возможен при взаимовыгодной комбинации для принципиальных соперников. В частности, "Днепр-1" может арендовать ведущих исполнителей "Металлиста". Это пополнит бюджет харьковчан для стабильного финансирования в сезоне 2022/23.

Отметим, что Александр Кучер начал тренерскую карьеру в 2020 году в "Металлисте". Во главе харьковчан он триумфовал во Второй лиге, а затем стал победителем и Первой лиги.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Александр Ярославский Металлист Днепр-1
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