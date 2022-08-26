ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи

Новость на русском →
Ньйон, П'ятниця 26 серпня 2022 14:32
"Динамо" дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи Фото: "Динамо" перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

На груповому етапі Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" зустрінеться з французьким "Ренном", стамбульським "Фенербахче" і АЕКом із Ларнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Церемонія жеребкування відбулася 26 серпня у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні. Фінал турніру 31 травня прийме будапештська "Пушкаш Арена".

Перед жеребкуванням "Динамо" потрапило до 1-го кошика за клубним рейтингом УЄФА. Компанію "біло-синім" там склали склали "Рома", лондонський "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Лаціо", "Брага", "Црвена Звезда" та "Олімпіакос". Зустрічі між ними на груповому етапі неможливі.

"Динамо" потрапило до групи B. Там суперниками українського гранда стануть "Ренн", "Фенербахче" та АЕК Ларнака. Стартовий тур групового етапу Ліги Європи призначений на 8 вересня, фінальний – на 3 листопада. Календар матчів команди Мірчі Луческу з'явиться незабаром.

Із "Фенербахче" київський клуб перетинався у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Динамо" здолало "жовтих канарок" у двоматчевому протистоянні (0:0, 2:1). Натомість АЕК вибив із Ліги Європи іншого представника України – "Дніпро-1" (2:1, 3:0).

Склад усіх груп Ліги Європи 2022/23:

Група A: "Арсенал", ПСВ, "Буде-Глімт", "Цюрих"
Група B: "Динамо", "Ренн", "Фенербахче", АЕК Ларнака
Група C: "Рома", "Лудогорець", "Бетіс", ГІК
Група D: "Брага", "Мальме", "Уніон" Берлін, "Сент-Жилуаз"
Група E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьєдад", "Шериф", "Омонія"
Група F: "Лаціо", "Фейєнорд", "Мідтьюлланн", "Штурм"
Група G: "Олімпіакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант"
Група H: "Црвена Звезда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор"

Напередодні "Шахтар" дізнався суперників у групі F Ліги чемпіонів. До квартету з "гірниками" потрапили "Реал", РБ "Лейпциг" і "Селтік". Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня.

Нагадаємо, що посеред тижня "Динамо" розгромно програло "Бенфіці" на виїзді та вилетіло з Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УЕФА Ліга Європи Фенербахче
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати