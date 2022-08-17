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"Динамо" всуху програло "Бенфіці" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

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Лодзь, Середа 17 серпня 2022 23:53
"Динамо" всуху програло "Бенфіці" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Микола Шапаренко (з м'ячем) залишився майже непомітним (twitter.com/DynamoKyiv)
Автор: Антон Федорців

У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" поступилося "Бенфіці" з Лісабона вдома.

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, перші матчі

"Динамо" – "Бенфіка" – 0:2

Голи: Жілберту, 9, Рамуш, 37

Пов'язані з дискваліфікацією Сидорчука та Гармаша кадрові проблеми тренерський штаб "Динамо" на чолі з Мірчею Луческу вирішив трохи несподівано. Номінальний центрхав Шепелєв знову вийшов ліворуч у півзахисті, а позицію хавбека оборонного плану відвели Андрієвському.

Та гості несподіваному варіанту основи "біло-синіх" дивувалися недовго. Уже на 3-й хвилині Рамуш протягнув м'яч фактично до воротарського майданчика, але пробив повз стійку. А ще за шість обертів секундної стрілки "орли" відкрили рахунок. Це Жілберту вчасно підключився до атаки й гарматним пострілом із лінії штрафного прошив Бущана.

&quot;Динамо&quot; всуху програло &quot;Бенфіці&quot; в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" могло відігратися майже миттєво. Циганков у контратаці пробив в один дотик із кута штрафного після скидки партнера – Влаходімос м'яч парирував. Та підхопити тренд швидкої відповіді лісабонцям ані сам вінгер, ані інші "динамівці" не змогли.

Більше того, поступово гра заспокоїлася. Та в обох команди знайшлися порушники спокою. Спершу португалець Маріу класно крутив у ближню дев'ятку, проте трохи промахнувся. А той же Циганков додав зайвих цифр до власного цінника, класно змістившись із флангу до півкола штрафного з ударом за сантиметри від верхнього кута...

Зате "Бенфіка" наступну нагоду вже не змарнувала. Нерес обачно залишив м'яч посеред карної зони для Рамуша, і результативний форвард гостей фактично розстріляв Бущана – 0:2.

&quot;Динамо&quot; всуху програло &quot;Бенфіці&quot; в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Ще до перерви "орли" могли зробити рахунок розгромним. Проте, тому ж Нересу та Рафі Сілві забракло влучності. А на старті другої половини голкіпер "Динамо" впорався з пострілом Нереса з дистанції.

Український гранд оговтався у середині тайму. На 67-й хвилині Караваєв ледь знову не став джокером Луческу за лічені хвилини після появи на полі. Однак, пробити Влаходімоса з гострого кута універсальний боєць "Динамо" не зміг.

Серії замін від обох тренерів остаточно розбили поєдинок на мікроепізоди. Команди заспокоїлися і, здавалося, ще хвилин за 15 до фінального свистка почали з надією поглядати на арбітра. Бажання ж одного Караваєва було замало. Та й Влаходімос ефектно потягнув його удар у дальню дев'ятку...

&quot;Динамо&quot; всуху програло &quot;Бенфіці&quot; в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Зрештою, "Динамо" змирилося з поразкою і навіть не організувало фінальний штурм. Дефіцит двох голів перед виїзним поєдинком наступного тижня, вочевидь, розбив мрії про груповий етап Ліги чемпіонів для "біло-синіх" навіть найвіданніших оптимістів.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Динамо Бенфика Ліга чемпіонів
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