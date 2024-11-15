В СИЗО отправили экс-чиновника Минобороны, который "списал" Гринкевичу 94 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, в 2023 году компании Гринкевичей подписали 23 соглашения более чем на 1,5 млрд гривен, несмотря на то, что на тот момент не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения соглашений.

Напомним, на днях правоохранители сообщили подозрение бывшему чиновнику Минобороны по делу Гринкевичей. Бывший директора департамента Министерства обороны "списал" пеню львовскому бизнесмену, просрочившему поставки товаров. Чиновник уменьшил штраф с почти 98 млн гривен до 4,5 млн гривен.

Печерский районный суд отправил экс-чиновника под стражу с возможностью выйти под залог в размере 50 млн гривен.

Суд избрал меру пресечения экс-директору департамента Министерства обороны, который "списал" почти 94 млн гривен пени Гринкевичу за просроченные контракты.

Дело Гринкевичей

Напомним, в конце декабря 2023 года правоохранители задержали одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который приобщил к незаконной деятельности своего сына и других лиц.

Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд гривен. В 2023 году по указанным договорам Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд гривен. Экспертизы установили, что имущество не отвечало техническим требованиям. Ущерб государству составил 1 млрд 167 млн гривен.

В октябре 2024 года ГБР закончило досудебное расследование. Дело будут передавать в суд после того, как сторона защита его просмотрит.

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