Дело Гринкевичей: ГБР закончило расследование на миллиард гривен
Государственное бюро расследований (ГБР) закончило расследование по закупке некачественной одежды для ВСУ. Речь идет о деле Гринкевичей на миллиард гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, ГБР.
"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена и членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных Сил Украины более чем на 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.
По данным РБК-Украина, речь идет про семью бизнесмена Игоря Гринкевича.
Стороне защиты предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.
"Возглавил сделки предприниматель из Львова, который привлек к ним своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн", - отметили в ГБР.
В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежду на сумму почти 1,2 млрд грн.
"Поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не отвечало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Поэтому убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен", - констатировали в ведомстве.
Дело Гринкевича
В конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.
В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.
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