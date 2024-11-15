У СІЗО відправили експосадовця Міноборони, який "списав" Гринкевичу 94 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, у 2023 році компанії Гринкевичів підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд гривень, попри те, що на той момент не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.

Нагадаємо, днями правоохоронці повідомили підозру колишньому посадовцю Міноборони у справі Гринкевичів. Колишній директори департаменту Міністерства оборони "списав" пеню львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів. Посадовець зменшив штраф з майже 98 млн гривень до 4,5 млн гривень.

Печерський районний суд відправив експосадовця під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 50 млн гривень.

Суд обрав запобіжний захід ексдиректору департаменту Міністерства оборони, який "списав" майже 94 млн гривень пені Гринкевичу за прострочені контракти.

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року правоохоронці затримали одного з найбільших постачальників Міноборони. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який долучив до незаконної діяльності свого сина та інших осіб.

Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд гривень. Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд гривень. Експертизи встановили, що майно не відповідало технічним вимогам. Збитки державі склали 1 млрд 167 млн гривень.

У жовтні 2024 року ДБР закінчило досудове розслідування. Справу будуть передавати до суду після того, як сторона захист її перегляне.

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