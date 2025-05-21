Венгрия может остаться без денег ЕС? Евродепутаты призвали надавить на Орбана
Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию прекратить предоставление всех средств Венгрии. Правительство Виктора Орбана нарушает ценности и законы блока.
Об этом сказано в письме 28 евродепутатов к Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.
"Мы призываем Еврокомиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы оно прекратило нарушать ценности и законы ЕС", - отметили евродепутаты в письме для еврокомиссара по бюджету Петра Серафина.
Депутаты объяснили свой призыв тем, что власти Венгрии подрывают независимость судебной системы и ограничивают свободу собраний. Среди подписавших письмо - евродепутаты от "зеленых", социал-демократов, консерваторов, либералов и левых.
Также в письме указано, что с 2022 года Венгрия не добилась никакого реального прогресса. При этом Будапешт открыто признает, что Орбан использует право вето в вопросах помощи Украине, чтобы получить замороженную помощь от ЕС.
ЕС заморозил часть средств для Венгрии
Напомним, еще в 2022 году Евросоюз заблокировал часть средств, которые предназначались для Венгрии из-за отсутствия контроля и прозрачности.
Для того, чтобы разблокировать средства, Будапешт провел реформы, в частности, создал Управление по интеграции. Таким образом, блокада части финансирования была снята, но около 19 миллиардов евро остались замороженными.
В начале этого года Венгрия окончательно потеряла миллиард евро, которые могла получить от ЕС.
К слову, сейчас Венгрия продолжает использовать свое право вето для блокировки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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