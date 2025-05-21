Венгрия может остаться без денег ЕС? Евродепутаты призвали надавить на Орбана

Об этом сказано в письме 28 евродепутатов к Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard .

"Мы призываем Еврокомиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы оно прекратило нарушать ценности и законы ЕС", - отметили евродепутаты в письме для еврокомиссара по бюджету Петра Серафина.

Депутаты объяснили свой призыв тем, что власти Венгрии подрывают независимость судебной системы и ограничивают свободу собраний. Среди подписавших письмо - евродепутаты от "зеленых", социал-демократов, консерваторов, либералов и левых.

Также в письме указано, что с 2022 года Венгрия не добилась никакого реального прогресса. При этом Будапешт открыто признает, что Орбан использует право вето в вопросах помощи Украине, чтобы получить замороженную помощь от ЕС.