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Сийярто отправился в Ужгород для встречи с Кулебой

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 29 января, отправился в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского министра.

"Отправляюсь в Ужгород, нас ждет долгий день... Нужно сделать все, чтобы венгерская община на Прикарпатье вернула свои прежние права", - написал Сийярто и опубликовал фото из своей поездки.

 

Фото: Сийярто отправился в Ужгород (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Встреча Сийярто и Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде 29 января. Первым о вероятной встрече объявил глава МИД Венгрии.

Также Сийярто сообщил, что ранее провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого, по словам венгерского премьера, он сказал, что встреча Зеленского и Орбана будет иметь смысл, "если это может принести результат".

Напомним, что Зеленский уже встречался с Орбаном на полях инаугурации президента Аргентины. Тогда, по словам украинского президента, удалось поговорить "максимально откровенно и понятно, о наших европейских делах".

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УжгородВенгрияДмитрий Кулеба