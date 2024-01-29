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Сийярто в Ужгороде сделал новое заявление о войне в Украине

Фото: Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто, а также глава Офиса президента Андрей Ермак (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Сергей Пышкин

Во время посещения крупнейшего городского кладбища Ужгорода Кальвария министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к завершению войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу глава МИД Венгрии.

Как рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак, утром вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и его венгерским коллегой, они почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Посетили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины венгерского происхождения.

"Все больше и больше погибших на поле боя, мы не должны допустить, чтобы погибло еще больше! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", - написал Сийярто.

 

Фото: Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто, а также глава Офиса президента Андрей Ермак (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Что предшествовало

Еще 11 января глава МИД Венгрии анонсировал свой визит в Ужгород и встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же он заявил, что переговоры будут также касаться подготовки к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.

Сегодня, 29 января, Сийярто прибыл в Ужгород, где встретился с Андреем Ермаком и Дмитрием Кулебой. По словам главы Офиса президента, переговоры будут касаться нормализации украино-венгерских отношений.

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