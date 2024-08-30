Сийярто прибыл в Санкт-Петербург, обсуждает вопросы энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург 30 августа. Главный вопрос - сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа. Это вопрос не идеологии, а физики и математики. Европе требуется некоторая смелость, чтобы сказать это сегодня", - написал он.

По словам дипломата, Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики, которое "является одним из ключей к безопасности поставок в страну".

"Меньше чем через месяц, первого октября, начнется новый газовый год, а также отопительный сезон. Даже сейчас наша ответственность ясна: обеспечить отопление венгерских домов", - добавил Сийярто.