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Сийярто прибыл в Санкт-Петербург, обсуждает вопросы энергетики

Россия, Пятница 30 августа 2024 14:45
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Сийярто прибыл в Санкт-Петербург, обсуждает вопросы энергетики Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург 30 августа. Главный вопрос - сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа. Это вопрос не идеологии, а физики и математики. Европе требуется некоторая смелость, чтобы сказать это сегодня", - написал он.

По словам дипломата, Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики, которое "является одним из ключей к безопасности поставок в страну".

"Меньше чем через месяц, первого октября, начнется новый газовый год, а также отопительный сезон. Даже сейчас наша ответственность ясна: обеспечить отопление венгерских домов", - добавил Сийярто.

Сотрудничество РФ и Венгрии в газовой сфере

Еще до масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, в 2021 году Венгрия подписала 15-летний контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Предполагалось, что ежегодно "Газпром" будет поставлять в страну 4,5 млрд кубометров голубого топлива.

Еще в марте 2024 года сообщалось, что Венгрия интересуется перспективой продолжения транзита российского газа через Украину после завершения действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" после 2025 года.

Напомним, Россия продолжает транзит газа в ЕС через Украину, несмотря на потерю контроля над ГИС "Суджа" в Курской области. Более того, Москва хочет продлить транзит и на 2025 год, пытаясь привлечь для этого Азербайджан. В свою очередь Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа после 2024 года.

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