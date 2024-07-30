Сийярто нафантазировал, что ЕС мог подтолкнуть Украину к решению по нефти "Лукойл"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто допустил, что Евросоюз мог попросить Украину прекратить транзит нефти "Лукойл" в Венгрию и Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского МИД в Facebook.
Сийярто пожаловался, что прошло уже более недели с тех пор, как Венгрия и Словакия попросили принять меры против Украины из-за ее решения прекратить транзит нефти "Лукойл", но Еврокомиссия "ничего не сделала".
Венгерский чиновник снова обвинил Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также упомянул об угрозе энергетической безопасности двух стран.
"Есть два варианта. Первый - Европейская комиссия настолько слаба, что не способна отстаивать фундаментальные интересы двух государств-членов против страны-кандидата. Второй - это Брюссель, а не Киев, придумал все это; это Европейская комиссия, а не украинское правительство, хочет шантажировать две выступающие за мир страны, которые отвергают поставки оружия", - добавил он.
Сийярто потребовал, чтобы Еврокомиссия "немедленно призналась", просил ли Брюссель Киев о запрете транзита нефти "Лукойл". Если нет, то министр хочет от исполнительной власти ЕС ответа, "почему она не предпринимает никаких действий".
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно, что российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Венгрию и Словакию. Причина этому то, что Украина запретила транзит через свою территорию.
После этого Венгрия и Словакия начали истерику. Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договорится в ходе консультаций с ЕС. Но спустя неделю консультации так и не начались, решение об этом пока не приняла Еврокомиссия.
При этом Словакия пригрозила прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.
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