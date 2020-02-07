Сійярто допустив зустріч Орбана з Зеленським вже цієї весни

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном вже цієї весни, якщо засідання березневої міжурядової комісії пройде успішно. Про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в березні в Будапешті пройде міжурядова комісія Україна-Угорщина, на якій сторони можуть досягти низки угод. Крім того, він також підкреслив, що Угорщина має намір зробити Закарпаття "історією успіху".

"Ми готові продовжити нашу програму розвитку економіки на Закарпатті й надалі надавати допомогу навчальним, освітнім і культурним організаціям. Якщо засідання комісії пройде з успіхом - це відкриє шлях для зустрічі навесні Орбана і Зеленського", - додав Сійярто.

Він також запевнив, що Угорщина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, а також оголосив про запуск рейсу між Будапештом і Запоріжжям.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Орбан заявив, що дуже хотів би познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським.

"У нас такий звичай: поки ми особисто не знайомі, ми не висловлюємо свою думку про людину. Я дуже чекаю зустрічі та знайомства з новим президентом України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста з приводу думки про Зеленського.