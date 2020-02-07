Сийярто допустил встречу Орбана с Зеленским уже этой весной

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном уже этой весной, если заседание мартовской межправительственной комиссии пройдет успешно. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в марте в Будапеште пройдет межправительственная комиссия Украина-Венгрия, на которой стороны могут достичь ряда соглашений. Кроме того, он также подчеркнул, что Венгрия намерена сделать Закарпатье "историей успеха".

"Мы готовы продолжить нашу программу развития экономики на Закарпатье и в дальнейшем оказывать помощь учебным, образовательным и культурным организациям. Если заседание комиссии пройдет с успехом - это откроет путь для встречи весной Орбана и Зеленского", - добавил Сийярто.

Он также заверил, что Венгрия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, а также объявил о запуске рейса между Будапештом и Запорожьем.

Напомним, в октябре 2019 года Орбан заявил, что очень хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас такой обычай: пока мы лично не знакомы, мы не выражаем свое мнение о человеке. Я очень жду встречи и знакомства с новым президентом Украины", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста по поводу мнения о Зеленском.