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Орбан дуже чекає знайомства з Зеленським

Новини » В світі     31.10.2019 - 00:36
Орбан дуже чекає знайомства з Зеленським
Фото: Віктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Орбан не захотів висловлювати свою думку про Зеленського, з яким не знайомий

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дуже хотів би познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, передають російські ЗМІ.

Орбан розповів про угорський звичай не висловлювати свою думку про незнайомому людину.

"У нас такий звичай: поки ми не знаємо, ми не висловлюємо свою думку про людину. Я дуже чекаю зустрічі і знайомства з новим президентом України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста з приводу думки про президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України. Спочатку угорська сторона запропонувала внести зміни в заяву, але їй відмовили.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Будапешт не схвалить заяву НАТО щодо України без урахування пропозицій стосовно угорських меншин, які проживають на Закарпатті.

Зазначимо, американське видання Washington Post раніше писало, що Орбан і Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття президентом США Дональдом Трампом України.

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Новини України Виктор ОрбанУгорщинаВолодимир Зеленський
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