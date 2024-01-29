Оппозиция Венгрии требует внеочередного заседания парламента для ратификации заявки Швеции в НАТО

В понедельник, 29 января, венгерские оппозиционные партии внесли предложение о созыве внеочередной сессии парламента 5 февраля для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наше предложение было направлено спикеру... Теперь вопрос в том, хватит ли смелости у 135 человек, чтобы явиться", - заявила депутат от оппозиции Зита Гурмаи, имея в виду, проголосуют ли за предложение депутаты от правящей партии Fidesz и их небольших союзников - христианских демократов, что повысит его шансы на успех.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что будет призывать законодателей одобрить присоединение Швеции при первой же возможности.

Однако спикер парламента Ласло Ковер заявил, что нет никакой необходимости в срочном принятии чрезвычайных мер по ратификации вступления Швеции в НАТО, и предположил, что попытки оппозиции провести дополнительную сессию, скорее всего, не увенчаются успехом.

Вопрос ратификации Венгрией вступления Швеции в НАТО

Ранее Будапешт обещал, что не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции в членство в Североатлантическом альянсе. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а 25 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту ратификацию.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

Вступление Швеции в Североатлантический альянс ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в НАТО вместе с Финляндией, но Хельсинки вступили в блок в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия может ратифицировать членство Швеции в альянсе, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.

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