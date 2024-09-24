Сийярто анонсировал визит нового главы МИД Украины в Венгрию

"Глава украинской дипломатии прибудет в Будапешт на следующей неделе. Закон о нацменьшинствах - одна из ключевых тем на повестке дня", - заявил Сийярто, который сейчас находится на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Как утверждает Будапешт, венгерское меньшинство в Украине лишили права обучения на родном языке в школах после 4 класса.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что этот вопрос удастся решить с новым украинским министром иностранных дел.