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Сийярто анонсировал визит нового главы МИД Украины в Венгрию

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Венгрию. Это произойдет на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Index заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Глава украинской дипломатии прибудет в Будапешт на следующей неделе. Закон о нацменьшинствах - одна из ключевых тем на повестке дня", - заявил Сийярто, который сейчас находится на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Как утверждает Будапешт, венгерское меньшинство в Украине лишили права обучения на родном языке в школах после 4 класса. 

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что этот вопрос удастся решить с новым украинским министром иностранных дел.

 

Что предшествовало

Напомним, проблемы с Венгрией в вопросе нацменьшинств начались после вступления в силу образовательного закона в 2017 году.

Такая инициатива предполагала, что представители нацменьшинств в Украине смогут учиться на родном языке только в младших классах школ. После этого в средних и старших классах обучение будет на украинском.

Венгрия восприняла такой закон как попытку ассимиляции. После этого она неоднократно блокировала инициативы ЕС, которые были направлены на поддержку Украины.

Также Венгрия отказывается предоставлять Украине военную помощь в обороне от российских оккупантов.

Более детально о причинах неоднозначных отношений с Венгрией - в материале РБК-Украина.

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