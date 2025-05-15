Сийярто вспылил из-за вопроса Сикорского о шпионах в Украине: детали скандала

Обвинения Сийярто

"На сегодняшней встрече НАТО Радослав Сикорский - один из самых про-военных политиков - повторил тезисы кампании по дискредитации Венгрии, развернутой Украиной", - пожаловался венгерский чиновник.

Он добавил, что "решительно отвергает обвинения" польского министра.

По мнению Сикорского, это якобы" скоординированная попытка очернить и заставить Венгрию замолчать" в вопросе членства Украины в ЕС.

Реакция Сикорского

Сикорский в ответ рассказал, что он на министерской встрече НАТО в Турции задал вопрос: правда ли, что венгерская военная разведка наняла агентов в Закарпатской области.

"Обе стороны должны представить доказательства по этому серьезному вопросу. Мне трудно понять враждебность Венгрии к Украине, подвергшейся вторжению", - подчеркнул он.