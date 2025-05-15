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Сіярто розлютився через запитання Сікорського про шпигунів в Україні: деталі скандалу

Фото: Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини (flickr by adf2025)
Автор: Іван Носальський

На сьогоднішній зустрічі голів МЗС країн НАТО прозвучало питання про угорських шпигунів в Україні. Це викликало гостру реакцію у Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто в соцмережі X і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в соцмережі X.

Звинувачення Сійярто

"На сьогоднішній зустрічі НАТО Радослав Сікорський - один із найбільш про-військових політиків - повторив тези кампанії з дискредитації Угорщини, розгорнутої Україною", - поскаржився угорський чиновник.

Він додав, що "рішуче відкидає звинувачення" польського міністра.

На думку Сікорського, це нібито "скоординована спроба очорнити і змусити Угорщину замовкнути" в питанні членства України в ЄС.

Реакція Сікорського

Сікорський у відповідь розповів, що він на міністерській зустрічі НАТО в Туреччині поставив запитання: чи правда, що угорська військова розвідка найняла агентів у Закарпатській області.

"Обидві сторони повинні надати докази з цього серйозного питання. Мені важко зрозуміти ворожість Угорщини до України, яка зазнала вторгнення", - підкреслив він.

Шпигуни Угорщини в Україні

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що співробітники СБУ вперше в історії затримали в Закарпатській області агентів угорської військової розвідки.

Першим агентом виявився 40-річний колишній військовий із Берегівського району. Другим - колишня військова Сил оборони України, яка припинила службу у 2025 році.

Вони, зокрема, мали дізнаватися настрої місцевого населення, а також доповідати Угорщині про військові сили на території Закарпаття.

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