Сивохо не був уповноважений офіційно представляти РНБО, - Данілов

Секретар Ради Національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що один з одинадцяти його позаштатних радників Сергій Сивохо не уповноважений представляти позицію РНБО з будь-яких питань. Про це повідомив Данілов у Facebook.

За його словами, кожен з його радників має свою власну позицію.

"І тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", - підкреслив Данілов.

При цьому він додав, що дискусія - це нормальний процес для будь-якої країни, яка вважає себе демократичною.

Крім того, Данілов назвав неприпустимим напад на Сергія Сивохо під час презентації.

"Застосування фізичної сили, образи починаються там, де закінчуються аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сивохо під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими!" - заявив Данілов.

Нагадаємо, 12 березня у КВЦ "Парковий" мала відбутися презентація Національної платформи примирення і єдності, яка була розроблена для реінтеграції Донбасу. Однак вона була зірвана представниками "Національного корпусу".

Пізніше столична поліція повідомила, що під час сутичок було затримано 15 осіб та відкрито кримінальну справу за хуліганство.

Додамо, що запуск Національної платформи для реінтеграції Донбасу мав відбутися ще в лютому, однак його переносили через загострення в зоні бойових дій.