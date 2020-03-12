За сутички і напад на Сивохо затримали 15 осіб, поліція відкрила справу

Фото: затримання за напад на Сивохо (kyiv.npu.gov.ua)

Дії представників "Нацкорпусу" кваліфікували як хуліганство

Київська поліція затримала 15 учасників сутички на презентації Національної платформи примирення і єдності, які, зокрема, напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що сьогодні близько 11:30 на презентації Національної платформи примирення і єдності в Києві група молодих людей влаштувала сутички, в ході яких штовхнули Сивохо. Після цього вони спробували втекти.

"... однак 15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення особистих даних та надання пояснень. Поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за хуліганство.

Фото: затримання за напад на Сивохо (kyiv.npu.gov.ua)

Відзначимо, сьогодні у КВЦ "Парковий" представники "Нацкорпусу" зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності, яка була розроблена для реінтеграції Донбасу.

Нагадаємо, Національна платформа примирення і єдності мала стартувати ще в лютому, однак її перенесли на тлі загострення бойових дій на Донбасі.