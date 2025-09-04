Сел на пожизненное: в Украине осудили военного, который убил двух женщин и наряд полиции

По данным следствия, в январе 2024 года жительница города Лиман сообщила в полицию о конфликте с военнослужащим. Последний проник в ее двор, стучал в окна и пытался попасть внутрь дома.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа - двое сотрудников Национальной полиции. Но впоследствии группа перестала выходить на связь, поэтому на место отправился еще один наряд.

По прибытии вторая группа обнаружила двух застреленных коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе дома также были обнаружены тела двух женщин - пенсионерки и ее дочери.

Преступник был задержан по горячим следам, после чего следователи начали работу. Как удалось выяснить, между фигурантом и убитой местной жительницей постоянно возникали конфликты. Во время последнего конфликта, когда на место прибыла полиция, военный убил сотрудников НПУ, завладел их табельным оружием, а затем убил местную жительницу и ее мать, которые находились в доме.

"Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух человек, убийстве с целью скрыть другое преступление, завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - добавили в ГБР.