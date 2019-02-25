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Ситуацію на Донбасі моніторить безпілотник-розвідник США

Новини » Політика    25.02.2019 - 17:24
Ситуацію на Донбасі моніторить безпілотник-розвідник США
Ілюстративне фото (airforce.com.Bobbi.Zapka)

Базується RQ-4B-30 Global Hawk на авіабазі Сігонела в Італії

Американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Як повідомляється, близько 8:00 він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області, перед цим він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію.

"Базується RQ-4B-30 Global Hawk на авіабазі Сігонела в Італії", - йдеться у повідомленні.

‏Зазначимо, RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.

Ситуацію на Донбасі моніторить безпілотник-розвідник СШАНагадаємо, військовий літак Сполучених Штатів Boeing P-8A Poseidon у провів розвідувальний політ у районі Керченської протоки і анексованого Росією Кримського півострова.

Окрім того, американський безпілотник RQ-4A Global Hawk провів розвідку уздовж лінії зіткнення на Донбасі, злетівши з авіабази Сигонела на півдні Італії.

 

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