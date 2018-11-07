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Літак ВМС США провів розвідку біля окупованого Криму

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 04:32
Фото: Boeing P-8 Poseidon (Wikipedia)
Фото: Boeing P-8 Poseidon (Wikipedia)

Boeing P-8A Poseidon у вівторок пролетів у районі Керченської протоки і Криму

Військовий літак Сполучених Штатів Boeing P-8A Poseidon у вівторок, 6 листопада, провів розвідувальний політ у районі Керченської протоки і анексованого Росією Кримського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий портал PlaneRadar.

За даними порталу, літак з бортовим номером 168764 наблизився до берегової лінії півострова на відстань 24,61 кілометра.

Наголошується, що зазначений літак входить до складу десятої патрульної ескадрильї "Red Lancers" ВМС США.

Також, згідно з даними PlaneRadar, раніше розвідувальний політ у цьому регіоні виконав ще один американський розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk.

Літак ВМС США провів розвідку біля окупованого Криму

Фото: лінія польоту літаків-розвідників (twitter.com/ua4wiy)

Нагадаємо, у вересні американський безпілотник RQ-4A Global Hawk провів розвідку уздовж лінії зіткнення на Донбасі, злетівши з авіабази Сигонела на півдні Італії.

У липні літак військово-повітряних сил Великої Британії Raytheon Sentinel R1 провів розвідку біля берегів окупованого Криму і Краснодарського краю.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКримрозвідкаЛітак
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