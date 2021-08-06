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Бойовики 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранили мирного жителя, - штаб ООС

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Донбас, П'ятниця 06 серпня 2021 08:13
Бойовики 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранили мирного жителя, - штаб ООС Фото: за добу на Донбасі 10 порушень перемир'я (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 5 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ворог стріляв поблизу та по околицях Галицинівки - з артилерійських систем 122-го калібру. Унаслідок обстрілу були пошкоджені сільськогосподарські угіддя і дорога.

У напрямку Південного окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Золотого-4 противник вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Красногорівки противник відкривав вогонь по українських військових з протитанкових гармат.

Крім того, на Луганській області пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь.

Станом на 7:00 ранку, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, унаслідок ворожих обстрілів Красногорівки був важко поранений місцевий житель. Пошкоджено житлову багатоповерхівку та цивільний автомобіль.

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