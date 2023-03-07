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Отсутствие дефицита электроэнергии привело к оживлению экономической активности, - НБУ

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Украина, Вторник 07 марта 2023 14:41
Отсутствие дефицита электроэнергии привело к оживлению экономической активности, - НБУ Фото: Украина уже почти месяц живет со светом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отсутствие дефицита электроэнергии в Украине привело к оживлению экономической активности уже в феврале. Загрузка предприятий растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (март 2023 года).

Как отмечается в обзоре, с начала февраля дефицит электроэнергии начал снижаться и практически исчез во второй половине месяца. Это произошло благодаря импорту, потеплению и ремонтам, росту производства ГЭС из-за паводка, а возобновляемой генерации - благодаря увеличению светового дня и ясной погоде. В результате, в конце февраля импорта э/э почти не было.

Отсутствие дефицита электроэнергии привело к оживлению экономической активности, - НБУ

"Это помогло увеличить загрузку металлургических и трубных предприятий и вместе с улучшением внешней ценовой конъюнктуры способствовало возобновлению работы ГМК", - говорится в обзоре НБУ.

Кроме того, химические предприятия наращивали производство минеральных удобрений перед весенней посевной. Ряд крупных пищевых заводов возобновили работу. Ослабло влияние энергокризиса на молоко- и мясопереработку, хотя в феврале в отрасли наблюдалось сезонное ослабление активности; хлебные заводы устанавливали генераторы, отметили в НБУ.

Напомним, в январе НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый, и пессимистический сценарий предполагали дефицит электроэнергии еще долгое время.

В феврале в Украине перестали отключать свет. Энергосистема работает с избытком уже почти месяц.

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