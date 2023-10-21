Ситуация на Запорожской АЭС усугубляется, - Минэнергетики

Галущенко напомнил, что станция уже больше года не работает. Он также пояснил, что Украина поставляет на ЗАЭС электроэнергию для обеспечения функционирования систем безопасности.

"Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить соответствующие работы по поддержанию состояния оборудования. Эти работы не производятся. Ситуация называется деградацией оборудования", - подчеркнул министр.

Проблемы с электроснабжением станции

МАГАТЭ отметило, что с момента начала войны в начале 2022 года ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с электричеством за пределами площадки, что усугубляет риски ядерной безопасности, с которыми сталкивается площадка.

"Неоднократные отключения линий электропередач подчеркивают шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на хранящейся станции", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

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