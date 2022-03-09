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Ситуація на західному кордоні: через які пункти легше виїхати з України

Автор: Юлія Бойко

Станом на ранок 9 березня на західному кордоні спостерігаються черги в окремих пунктах пропуску. Найбільш завантажена ділянка - кордон з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Польща:

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 л;
  • "Устилуг" - 150 л/а, 0 л;
  • "Угринів" - 250 л/а, 2 автобуса, 0 пішоходів;
  • "Рава-Руська" - 350 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Грушів" - 250 л/а, 38 автобусів, 700 пішоходів;
  • "Краковець" - 200 л/а, 40 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Шегині" - 120 л/а, 26 автобусів, 100 пішоходів;
  • "Смольниця" - 10 л/а, 0 л.

Словаччина:

  • "Малий Березний" - 200 л/а, 0 л;
  • "Ужгород" - 240 л/а, 0 пішоходів;
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів.

Угорщина:

  • "Тиса" - 5 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - працює з 08 до 24 годин;
  • "Косино" - 0 л/а, 0 л;
  • "Лужанка" - 25 л/а, 0 л;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 л;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 л;
  • "Порубне" - 200 л/а, 0 л.

Молдова:

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 л;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 л;
  • "Россошани" - 0 л/а, 0 л;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським водіям віком від 18 до 60 років спростили виїзд за кордон.

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