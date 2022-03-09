Ситуація на західному кордоні: через які пункти легше виїхати з України

Станом на ранок 9 березня на західному кордоні спостерігаються черги в окремих пунктах пропуску. Найбільш завантажена ділянка - кордон з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським водіям віком від 18 до 60 років спростили виїзд за кордон.

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