Ситуація на західному кордоні: через які пункти легше виїхати з України
Станом на ранок 9 березня на західному кордоні спостерігаються черги в окремих пунктах пропуску. Найбільш завантажена ділянка - кордон з Польщею.
Польща:
- "Ягодин" - 0 л/а, 0 л;
- "Устилуг" - 150 л/а, 0 л;
- "Угринів" - 250 л/а, 2 автобуса, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 350 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
- "Грушів" - 250 л/а, 38 автобусів, 700 пішоходів;
- "Краковець" - 200 л/а, 40 автобусів, 0 пішоходів;
- "Шегині" - 120 л/а, 26 автобусів, 100 пішоходів;
- "Смольниця" - 10 л/а, 0 л.
Словаччина:
- "Малий Березний" - 200 л/а, 0 л;
- "Ужгород" - 240 л/а, 0 пішоходів;
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" - 5 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - працює з 08 до 24 годин;
- "Косино" - 0 л/а, 0 л;
- "Лужанка" - 25 л/а, 0 л;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, 0 л;
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 л;
- "Порубне" - 200 л/а, 0 л.
Молдова:
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 л;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 л;
- "Россошани" - 0 л/а, 0 л;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів.