Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины

По состоянию на утро 9 марта на западной границе наблюдаются очереди в отдельных пунктах пропускаю. Самый загруженный участок - граница с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

Напомним, ранее сообщалось, что украинским водителям в возрасте от 18 до 60 лет упростили выезд за границу.

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