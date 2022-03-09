Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины
По состоянию на утро 9 марта на западной границе наблюдаются очереди в отдельных пунктах пропускаю. Самый загруженный участок - граница с Польшей.
Польша:
- "Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Устилуг" - 150 л/а, 0 пешеходов;
- "Угринов" - 250 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" - 350 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
- "Грушев" - 250 л/а, 38 автобусов, 700 пешеходов;
- "Краковец" - 200 л/а, 40 автобусов, 0 пешеходов;
- "Шегини" - 120 л/а, 26 автобусов, 100 пешеходов;
- "Смольница" - 10 л/а, 0 пешеходов.
Словакия:
- "Малый Березный" - 200 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" - 240 л/а, 0 пешеходов;
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" - 5 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" - работает с 08 до 24 часов;
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" - 25 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 200 л/а, 0 пешеходов.
Молдова:
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Россошаны" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Сокиряны"- 0 л/а, 0 пешеходов.